Опасные находки: в Ленинском районе подорвали две бомбы

В Ленинском районе в поселке Багерово специалисты обезвредили две взрывоопасных бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости Крым сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

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Специалисты отделения пиротехнических работ обезвредили два снаряда: советскую зажигательную авиационную бомбу ЗАБ-50 и немецкую фугасную бомбу SC-50. Оба снаряда весили по 50 килограмм.

«Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ службы оперативного реагирования ФГКУ «Специализированный отряд ГУ МЧС России по Республике Крым». Взрывоопасные предметы были извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Операция была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — рассказали в ведомстве.

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