Оперативное видео с места трагедии в Керчи

Следком РФ показал работу следователей на месте ЧП в Керченском политехническом колледже, а также фрагмент оперативного совещания в Крыму под руководством главы СК России Александра Бастрыкина. Видеоматериал выложен на официальном канале ведомства на YouTube.

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Также следственной группе поручено тщательно изучить вопросы, связанные с организацией безопасности в учебном учреждении; соблюдением порядка получения Росляковым разрешения на оружие; происхождением взрывных устройств, которые он пронес в колледж, и иные аспекты, касающиеся обстоятельств совершения преступления.

В Крыму в связи с трагедией в Керчи объявлен трехдневный траур. Сегодня на главной площади города проходит церемония прощания с погибшими.

Видео с места трагедии в Керченком колледже

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