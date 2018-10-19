Оперативное видео с места трагедии в Керчи

Следком РФ показал работу следователей на месте ЧП в Керченском политехническом колледже, а также фрагмент оперативного совещания в Крыму под руководством главы СК России Александра Бастрыкина. Видеоматериал выложен на официальном канале ведомства на YouTube.
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Также следственной группе поручено тщательно изучить вопросы, связанные с организацией безопасности в учебном учреждении; соблюдением порядка получения Росляковым разрешения на оружие; происхождением взрывных устройств, которые он пронес в колледж, и иные аспекты, касающиеся обстоятельств совершения преступления.
В Крыму в связи с трагедией в Керчи объявлен трехдневный траур. Сегодня на главной площади города проходит церемония прощания с погибшими.