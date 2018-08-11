Оплатить электричество теперь можно онлайн

Оплатить электроэнергию в теперь можно онлайн любой банковской картой. Об этом написали на сайте ГУП РК «Крымэнерго».

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«Личный кабинет ГУП РК «Крымэнерго» или электронная абонентская книжка – удобный, комфортный и современный способ взаимодействия потребителя электрической энергии с энергопоставщиком. В нем отражается полная картина по лицевому счету: абонент прямо из дома может вносить показания счетчика, вести переписку, контролировать свое потребление и состояние прибора учета, оплачивать коммунальную услугу», — написали на сайте «Крымэнерго».

При этом, если потребитель электроэнергии оплачивает услуги банковской картой – комиссия за осуществление платежа не взимается.

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