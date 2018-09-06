Опрокинувшийся грузовик стал причиной многокилометровой пробки на керченской трассе

В Белогорском районе на трассе Симферополь-Керчь опрокинулся грузовик, движение по автодороге сильно затруднено. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях.
Авария произошла в четверг днем в районе поселка городского типа Зуя. Водитель грузового автомобиля допустил опрокидывание машины в кювет. В результате происшествия кабина оказалась на обочине, а кузов перекрыл полосу для автомобильного движения.
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Информации о пострадавших нет. На месте работают сотрудники ДПС. Причины происшествия выясняются.
Также очевидцы сообщают о многокилометровом заторе со стороны Симферополя по направлению к Белогорску.
Судя по ресурсу «Яндекс. Пробки», по состоянию на 15:45 пробка сохраняется от Симферополя до Донского.