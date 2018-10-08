Осенний день на Керченском пляже (ФОТО)

Октябрь в самом разгаре, а теплая погода и ласковое солнышко продолжают радовать керчан.

Людмила БАХАРЕВА прислала в редакцию КерчьИНФО фотографии яркого осеннего утра с одного из пляжей Керчи.

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Пляж Сморжевского уже который год облюбовали для своего посещения лебеди и дикие утки. Птицы не бояться подплывать близко к берегу, где их можно сфотографировать и даже покормить.

Чайки, «местные аборигены» пляжа, сражаются с гостями за добычу, вырывая лакомые кусочки прямо из под носа диких птиц.

Керчане с удовольствием наслаждаются последними теплыми осенними деньками, греясь на солнышке и вдыхая аромат свежего морского бриза.

Осенний день на Керченском пляже (ФОТО)

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