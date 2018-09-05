Осенью может подорожать хлеб

Производители предупредили о росте цен на хлеб.

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% — такие прогнозы представили «Известиям» участники рынка: зерновые компании и производители продукции. Подорожание связывают со снижением прогнозов на урожай зерна и повышением налогов.

Как рассказали в ассоциации «Руспродсоюз», зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году. В Российской гильдии пекарей и кондитеров также предполагают, что цены на продукцию могут вырасти, хоть и незначительно.

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В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия ВОСТРИКОВА, к октябрю розничные цены на хлеб, произведенный из высокосортной пшеничной муки, могут увеличиться на 10%. Некоторые поставщики уже ведут переговоры с торговыми операторами о том, чтобы пересмотреть закупочные цены.

Подорожание хлеба неизбежно по объективным причинам. Дмитрий ВОСТРИКОВ отметил, что средние цены на пшеницу выросли как по сравнению с июлем этого года, так и по сравнению с августом прошлого.

«В прошлом году у нас было значительное перепроизводство зерна, и соответственно, оно стоило дешево. В этом году прогнозы по урожаю меньше, поэтому зерно, и, в частности, пшеница будет стоить несколько дороже, — сказал эксперт. — Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась».

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