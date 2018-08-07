Осенью проехать из Керчи на Крымский мост можно будет только через Багерово или Приозерное

Изменения связаны с укладкой финишного слоя асфальтобетона наавтоподходе Генеральный подрядчик строительства автоподхода к Крымскому мосту со стороны Керчи с 1 сентября приступит к работам по укладке верхнего слоя покрытия из щебеночного-мастичного асфальтобетона, в связи с чем будут внесены изменения в схему дорожного движения. Об этом сообщил председатель Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов.

«С завершением пика курортного сезона на автоподходе начнется укладка верхнего слоя из щебеночного-мастичного асфальтобетона. Работы будут вестись в два этапа: сначала на двух правых, а затем на двух левых полосах четырехполосной автодороги. На период проведения работ на участке будет введено ограничение скоростного режима и запрещен обгон транспортных средств», — добавил Сергей Карпов.

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На автодороге установят временные дорожные знаки, предупреждающие о работах и регламентирующие порядок движения, а также скоростной режим. На первом этапе проведения работ для машин, движущихся из Керчи, будет закрыт съезд с транспортной развязки в сторону Тамани. Для того, чтобы попасть на Крымский мост, водители из Керчи будут использовать для разворота транспортную развязку на границе автоподхода и первого участка трассы «Таврида».

В ходе работ по первому этапу укладки временное изменение движения будет также введено для транспорта, направляющегося в Керчь со стороны Симферополя. На время укладки маршрут через транспортную развязку автоподхода будет закрыт. Для водителей предусмотрены объездные пути через Багерово либо Приозерное. На втором этапе укладки асфальтобетона для машин, движущихся из Керчи, будет закрыт съезд с транспортной развязки в сторону Симферополя. Для движения вглубь полуострова необходимо будет использовать объезд через Багерово с последующим выездом на автодорогу «Керчь – Феодосия –Симферополь» в районе Ивановки.

Схема обезда из Керчи на Крымский мост

Во время асфальтирования второго этапа будет запрещено и прямое движение с моста в Керчь через транспортную развязку автоподхода. Для въезда в город нужно будет сделать разворот через развязку на границе автоподхода и первого участка трассы «Таврида».

Работы по укладке верхнего слоя щебеночного-мастичного асфальтобетона будут вестись на протяжении месяца и завершатся до 1 октября, когда запланирован запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту.

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