Ошибка ценою в 22 миллиона рублей: проектировщик железнодорожных подходов Крымского моста выиграл дело против подрядчика

АО «Ленпромтранспроект» — проектировщик железнодорожного подхода к Крымскому мосту через Керченский пролив со стороны Крыма — взыскал с субподрядчика ООО «Крымсетьэнергопроект» 22 млн рублей. Эти денежные средства проектировщик потерял в результате ошибки допущенной со стороны крымской компании. Компании самой пришлось исправлять и корректировать документацию, подготовленную субподрядчиком. Материалы о субподрядчике переданы в правоохранительные органы, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании, отметив, что заявитель решением суда о взыскании ущерба удовлетворен.

«В отношении субподрядчика ООО «Крымсетьэнергопроект» АО «Ленпромтранспроект» подало исковое заявление в Арбитражный суд. Решением Арбитражного суда наша компания удовлетворена в полной мере. Необходимо также отметить, что все необходимые материалы по этому делу были переданы в правоохранительные органы, в отношении ООО «Крымсетьэнергопроект» возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся следственные мероприятия», — сказали в пресс-службе, не уточняя подробности расследования.

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В результате допущенной ошибки АО «Ленпромтранспроект» пришлось за свои денежные средства проводить новые исследования с привлечением сторонних организаций.

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