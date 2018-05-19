Основная часть бюджета Крыма направлена на обеспечение социальной сферы

В Министерстве финансов Крыма отчитались об исполнении расходной части бюджета республики за первые 4 месяца 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целом, расходы бюджета республики за первые 4 месяца 2018 года преодолели отметку в 37 000 000 000 рублей, что превысило прошлогодний показатель на 5 300 000 000 рублей (или на 16,6%).

Министр финансов Крыма Ирина КИВИКО также отметила, что по итогам исполнения республиканского бюджета образовался профицит, а это значит, что доходы превысили расходы. Сумма превышения составила почти 2 300 000 000 млрд руб.

Читайте: Фонд Президента РФ помог: бюджет Крыма увеличили на 3,5 миллиарда рублей

За отчетный период 52,4% расходов (19 500 000 000 рублей) от общей суммы исполнения были направлены на финансирование отраслей социальной сферы.

«В целом, бюджет у нас социальный. Более 50% бюджета — это статьи социальной направленности: образование, здравоохранение, социальная политика, то есть поддержка ветеранов, инвалидов и других категорий граждан, которые в этом нуждаются», — подчеркнула Ирина КИВИКО.

Министр уточнила, что:

на социальную политику направлено 7 900 000 000 рублей (21,1%);

образование профинансировано в размере 7 200 000 000 рублей (19,4%);

сфера здравоохранение получила почти на 3 000 000 000 рублей (8,1%);

культура и кинематография профинансированы более 1 000 000 000 рублей (2,7%);

средства массовой информации профинансированы на 232 100 000 рублей (0,6%);

физическая культура профинансирована на 134 300 000 рублей (0,4%).

Остальные расходы распределились следующим образом:

национальная экономика (развитие отраслей) – 15 100 000 000 рублей (40,6%);

жилищно-коммунальное хозяйство – 923 400 000 рублей (2,5%);

реализация общегосударственных вопросов – почти 860 000 000 рублей (2,3%);

обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 290 500 000 рублей (0,8%).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.