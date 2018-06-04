Основные этапы строительства Крымский мост: что было и что будет

Строители завершили работу над свайным фундаментом железнодорожной части Крымского моста. Отмечается, что опоры железнодорожного моста значительно массивнее, поэтому под них вбили больше свай, чем для автомобильного, всего 2788. Для автодорожной части — 2576. В связи с этим хочется вспомнить основные этапы строительства моста через Керченский пролив, который часто называют стройкой века.

Летом 2015 года на территории Тамани и Керчи началось строительство вахтовых городков для будущих строителей моста. Так как прежде чем перейти к активной фазе строительства, необходимо было создать вспомогательную инфраструктуру. В состав жилых комплексов вошли общежития для рабочих и инженеров, штабы строительства, столовые, медицинские пункты и так далее. Одновременно с этим подготовили мобильные заводы по производству бетона и асфальта, что гарантировало бесперебойную поставку строительных материалов для объекта.

12 апреля 2016 года рабочие установили первую опору моста через Керченский пролив на острове Тузла. Так началось возведение автомобильной части моста.

В то же время на керченской стороне, где грунт считается наиболее благоприятным для строительства, начали строить первые опоры под железную дорогу.

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Следующим важным этапом строительства стал монтаж пролетов. Работы стартовали на Тузлинской косе со стороны Тамани. В июне 2016 года строители приступили к сборке и монтажу первого пролетного строения на опоры автодорожного моста на сухопутном участке.

Строительство судоходной части моста началось в августе 2016 года с сооружения двух самых мощных его опор. Их установили за границами судоходной зоны Керчь-Еникальского канала, чтобы не мешать движению судов. Возведение фарватерных опор продолжалось целый год.

В июле 2017 года рабочие начали укладывать нижний слой асфальта на готовых пролетах моста на острове Тузла. Именно на этом участке отрабатывались все основные технические решения, задуманные проектировщиками моста.

15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. По данным СМИ, с момента открытия движения по мосту проехало более 212,7 тыс. транспортных средств в обе стороны, в том числе почти 1,6 тыс. пассажирских автобусов.

Впереди у строителей Крымского моста формирование свайного поля, заливка бетоном опор и надвижка железнодорожной части моста.

По плану, железнодорожное движение по Крымскому мосту будет открыто в следующем, 2019 году.

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