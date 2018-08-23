Особенность и уникальность косметической компании MIRRA

Дорогие читатели нашей рубрики.
Особенности технологий. Высокая эффективность продуктов MIRRA обусловлена:
1.) Размером частиц эмульсионных продуктов: до 60 нанометров;
2.) Размером микрокапсульных липосомальных продуктов: до 40 нанометров;
3.) Высокой проникающей способностью – трансдермальный эффект;
4.) Однородностью структуры продуктов;
5.) Холодным эмульгированием Биологически Активных Веществ (БАВ);
6.) Применением БАВ из натурального растительного сырья и продуктов моря;
7.) Возможностью введения в состав продуктов технологически сложных ингредиентов: нерастворимых в воде веществ, сложных полимеров, икры и др.;
8.) Уникальными запатентованными ингредиентами и многочисленными научными разработками.
И скоро мы планируем сделать ещё один конкурс для вас!
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Будьте здоровы!