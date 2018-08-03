Осторожно! На Крымском мосту появились лихачи-обочечники! ВИДЕО

Сразу после пуска автомобильно части Крымского моста появились те, кто рискует нарушать Правила дорожного движения как на автоподходах, так и непосредственно на самом Крымском мосту.

Первым нарушителем ПДД можно назвать Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА, который на торжественном открытии движения по Крымскому мосту не включал сигналы поворота при перестроении в другой ряд и сделал ряд других мелких нарушений.

После этого вереницу нарушителей «Правил…» пополнили любители селфи на фоне арок Крымского моста. Все они получили по заслугам, так как на мосту исправно работают все камеры наблюдения, которые в автоматическом режиме фиксируют всех нарушителей.

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После этого мост начал жить спокойной жизнью, но время от времени размеренное движение по транспортному переходу через Керченский пролив, нарушают лихачи и любители очень быстрой езды. На днях один из таких нарушителей попал в объектив авторегистратора. Лихач на белом авто совершил обгон по обочине Крымского моста. Очевидно, что необходимости так нарушать ПДД не было, и, спустя несколько секунд, можно было обогнать по левой полосе не такой быстрый автомобиль по всем законам и правилам.

Вот как комментируют видео наши читатели и подписчики:

«За это нужно сразу лишать прав, отбирать ТС и на Колыму лес валить. Впредь будут умнее!» Алексей Селенин «На Тойоте очевидный гонщик, он сзади так налетает, что не сразу и заметишь. Не раз встречал таких, как с неба возникают, замечаешь только когда проскочит мимо» Александр Ланцов

Самый остроумный комментарий у Ивана Топора: «В России на дорогах каждый год гибнут десятки тысяч людей. Предлагаю лихачей сбрасывать с Крымского моста».

Отметим, что лихач на иномарке не успокоился после опасного маневра, а продолжил лихие обгоны с явным нарушением рекомендованного скоростного режима. Что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои комментарии у нас на сайте!

Нарушитель ПДД на Крымском мосту совершил обгон по обочине

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