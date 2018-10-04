Осторожно! В Крыму продают некачественную красную икру (ФОТО)

На железнодорожном вокзале в Симферополе транспортные полицейские пресекли продажу красной икры.

Сотрудники транспортной полиции отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции Крымского линейного управления МВД России на транспорте в ходе проведения специальных мероприятий на парковке железнодорожного вокзала Симферополя, выявили факт незаконной продажи красной икры. На месте происшествия был установлен 28-летний мужчина, который пытался реализовать продукцию общим весом 5 кг. Выяснилось, что икра прибыла в Симферополь с Камчатки.

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Заключение специалистов было однозначным. Продукция принадлежит к виду горбуши. Однако, она не маркирована, не имеет соответствующих нормативных документов, имеет явные признаки недоброкачественности, не имеет срока годности, и в связи с этим должна быть уничтожена.

В данный момент в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении.

К сожалению, некачественный продукт можно встретить и в Керчи, поэтому икру нужно выбирать правильно. Икра лососевых рыб должна храниться в стеклянной посуде, иметь надпись на этикетке с указанием сорта икры и вида рыбы, информацию о производителе, а также список ингредиентов. В икорной массе не должно быть осадка, а икринки должны быть цельными.

Осторожно! В Крыму продают некачественную красную икру

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