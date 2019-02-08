Осуждённые в Керчи посетили кинотеатр

Для положительно характеризующихся осужденных колонии-поселения № 1 УФСИН России по Республике Крым и городу Севастополю администрацией учреждения организовано посещение кинотеатра Керчи с целью просмотра художественного фильма российского кинематографа «Спасти Ленинград», приуроченного к 75-летию снятия блокады.

После просмотра фильма осужденные поделились впечатлениями, вспомнили историю и героев Великой Отечественной войны.

«Администрация всегда способствует посещению осужденными колонии-поселения № 1 города Керчи культурно-досуговых мероприятий за ее пределами», — рассказывают в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.

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По словам сотрудников пресс-службы, проведение такого рода мероприятий положительно влияет на осужденных, отбывающих наказание в учреждении, стимулирует их к правопослушному поведению и условно-досрочному освобождению