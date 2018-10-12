От Керчи до Тамани по Крымскому мосту (ФОТО)

Строительство железнодорожной части Крымского моста и досмотрового центра на автоподходе в Керчи.
Даже путешествие на материк для журналиста КерчьИНФО превращается в редакционное задание. Строительство железнодорожной части Крымского моста стремительно набирает темпы. И это хорошая новость.
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Каждый день железная дорога в Крым приближается к полуострову. Чуть больше года осталось до полного завершения «стройки века».
Знатоки и фанаты Крымского моста всегда замечают изменения. Вот очередной фоторепортаж для обсуждения.
Крымский мост: фото по дороге на Тамань