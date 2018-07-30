От Приморского до Коктебеля — огромные пробки

Под Феодосией, в Приморском и на повороте перед Коктебелем продолжают образовываться пробки. Огромное количество отдыхающих и грузовые фуры на узкой двухполосной дороге этим летом создают многочасовые пробки ежедневно.

Дорога в Приморском изобилует множеством пешеходных переходов, что в сочетании с расположенным рядом морским пляжем обеспечивает непрекращающийся поток отдыхающих через дорогу.

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Наша постоянная читательница простояла в пробке более 2 часов. Дорога из Керчи до Коктебеля заняла у нее 4 часа.

«Стоим в огромной пробке. Жарко. Вокруг степь. Почти не движемся. Это надолго!» — делится своими впечатлениями читательница сайта КерчьИНФО.

Для оптимизации дорожного движения на этом участке дороги Госкомитет Дорожного хозяйства Республики Крым разработал новый маршрут передвижения для транспортных средств грузоподъемностью свыше 3.5 тонн. С 1 августа для такого транспорта вводится временное ограничение на передвижение в дневное время между поселками Батальное и Первомайское. Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Крымавтодор» поручено обеспечить объездную дорогу для грузовых машин, которая пройдет по схеме Феодосия — Владиславовка — Каменское — Семисотка — Батальное.

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