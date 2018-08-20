От укусов клещей пострадало 220 керчан

В конце прошлой недели стало известно, что по результатам еженедельного мониторинга за помощью после укуса клещей в медицинские организации Керчи обратились 220 человек, в том числе 93 ребёнка до 14 лет. Это в несколько раз больше, чем за прошлые годы. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, администрация города подписала контракт на акарицидную обработку наиболее посещаемых населением участков. Фирма-подрядчик ООО «Санпрофит» за апрель-июль обработала 172 гектаров.

На территории Керчи имеются препараты для проведения экстренной профилактики и плановой иммунизации, содержащие антитела против вируса клещевого энцефалита. Данные препараты имеются в ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова», ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница».

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