От заката до рассвета на пароме «Победа»: видеопутешествие по Керченскому проливу

В День рыбака журналист КерчьИНФО отправился на паром Грузовой паромной линии, чтобы снять праздник с необычного ракурса, ведь маршрут судов проходит совсем рядом с городской набережной. Но помимо самого торжества на суше, наша камера запечатлела и много других прекрасных видов!

Читайте: День рыбака в Керчи: вид с парома (фото)

Предлагаем нашим читателям отправиться в небольшое видео-путешествие по Керченскому проливу на грузовом пароме «Победа». Здесь вы увидите великолепный закат над городом и горой Митридат, Крымский мост, морские пейзажи и вдохновляющий рассвет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.