Отдых на Генеральских пляжах возле Керчи. ФОТО

Если вы живете в Керчи или даже просто заехали к нам погостить на несколько дней, вашим обязательным пунктом должно стать посещение знаменитых Генеральских пляжей.

Многие вполне обоснованно именуют их красивейшими пляжами Крыма, а само название пошло от времен, когда территория являлась закрытой военной зоной, и в этих лакомых местах могли отдыхать только высшие военные чины.

Летом здесь особенно красиво — отвесные скалы, разрезающие морскую гладь, отблески яркого керченского солнца на камнях, песке и многообразии цветов… А помимо восхитительной природы по берегам генеральских пляжей вы встретите множество памятников истории и археологических раскопок. Так что поездка может оказаться насыщенной не только положительными эмоциями, но и новыми полезными знаниями.

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Как добраться до Генеральских пляжей?



Уникальные бухты вдоль побережья Азовского моря расположились на севере Керченского полуострова сразу за поселком Курортное. До него можно добраться на рейсовом автобусе с автовокзала Керчи, а оттуда — пешком вдоль моря и соленого озера Чокрак.

Если же вы решили добраться до «генералов» на личном автомобиле, ваш путь также будет пролегать через Курортное, после чего вам предстоит крутой подъем на холм и грунтовая дорога вдоль бухт. Также можно заехать и с другой стороны – поселка Золотое Спуститься в бухты непросто, некоторые из них и вовсе недоступны для машин, но транспорт всегда можно припарковать наверху — в зоне видимости с пляжа.

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Однако главное правило для всех отдыхающих, пришли ли вы пешком с огромными рюкзаками или с комфортом приехали на личном авто — всегда убирайте за собой мусор. К сожалению, не все керчане и туристы помнят о том, как важно для природы оставить после своего отдыха чистоту и порядок. Но мы уверены, среди читателей КерчьИНФО нет таких безответственных людей. Так что добро пожаловать на Генеральские пляжи!

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