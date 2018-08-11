Отдых на Генеральских пляжах возле Керчи. ФОТО

Отдых на Генеральских пляжах возле Керчи. ФОТО

Если вы живете в Керчи или даже просто заехали к нам погостить на несколько дней, вашим обязательным пунктом должно стать посещение знаменитых Генеральских пляжей.

Многие вполне обоснованно именуют их красивейшими пляжами Крыма, а само название пошло от времен, когда территория являлась закрытой военной зоной, и в этих лакомых местах могли отдыхать только высшие военные чины.

Летом здесь особенно красиво — отвесные скалы, разрезающие морскую гладь, отблески яркого керченского солнца на камнях, песке и многообразии цветов… А помимо восхитительной природы по берегам генеральских пляжей вы встретите множество памятников истории и археологических раскопок. Так что поездка может оказаться насыщенной не только положительными эмоциями, но и новыми полезными знаниями.

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Как добраться до Генеральских пляжей?

Генеральские пляжи возле Керчи (Генералы)
Уникальные бухты вдоль побережья Азовского моря расположились на севере Керченского полуострова сразу за поселком Курортное. До него можно добраться на рейсовом автобусе с автовокзала Керчи, а оттуда — пешком вдоль моря и соленого озера Чокрак.

Если же вы решили добраться до «генералов» на личном автомобиле, ваш путь также будет пролегать через Курортное, после чего вам предстоит крутой подъем на холм и грунтовая дорога вдоль бухт. Также можно заехать и с другой стороны – поселка Золотое Спуститься в бухты непросто, некоторые из них и вовсе недоступны для машин, но транспорт всегда можно припарковать наверху — в зоне видимости с пляжа.

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Однако главное правило для всех отдыхающих, пришли ли вы пешком с огромными рюкзаками или с комфортом приехали на личном авто — всегда убирайте за собой мусор. К сожалению, не все керчане и туристы помнят о том, как важно для природы оставить после своего отдыха чистоту и порядок. Но мы уверены, среди читателей КерчьИНФО нет таких безответственных людей. Так что добро пожаловать на Генеральские пляжи!

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