Отдых в Таиланде зимой

Отдых в Таиланде зимой наиболее благоприятный с точки зрения климатических условий. Если вы хотите испытать настоящее блаженство и получить массу впечатлений, то отправляться в Таиланд нужно именно в зимнее время. В этой стране самые благоприятные условия приходятся на декабрь и март месяц: около 28-30 тепла днем и около 23-25 выше нуля ночью.

Вода в этот период прогревается до 28 тепла, а отсутствие дождей, спокойное, без высоких волн море и чистое ясное небо, позволит получить великолепный бронзовый загар. Здесь множество природных, исторических, религиозных и архитектурных достопримечательностей, которые можно посмотреть в свободное время.

Лучшими местами для отдыха в Таиланде зимой считаются курорты Сиамского залива (Паттайя, Пхукет, Ко Чанг, Самуи) и Андаманского побережья, которое по праву называют раем на земле (Пхукет, Краби, Ланта, Пхи-Пхи).

В Паттайе и Пхукете, как и в других курортах этой зоны, практически не идут дожди, поэтому здесь все время солнечно, ветров и дождей почти нет, а вода прогревается до 29 тепла. Паттайя – место для любителей развлечься. Здесь много баров, ночных клубов, шоу для взрослых. Поэтому скучно здесь не будет. Днем можно заняться дайвингом и серфингом или пойти на экскурсии на пхукете: тропический парк Нонг-Нуч, где можно посмотреть потрясающее шоу слонов и побывать в саду орхидей.

В Пхукете в декабре собирается множество любителей дайвинга со всего мира. В 40 км от города расположен остров обезьян Пхи-Пхи, посетив который, можно получить наслаждение от дикой природы, не отрываясь от благ цивилизации.

Для курортов Андаманского побережья это тоже благоприятное время, так как с мая по ноябрь в этих местах начинается сезон дождей. Осадки в этот период могут выпадать по пять-шесть дней в неделю по несколько часов в день, к тому же начинаются сильные ветра, усиливаются волны и активизируются подводные течения. В период с декабря по март ситуация меняется: волн немного, подводных течений нет, дожди практически не идут, а вода в море кристально прозрачная.

На севере Таиланда (Чианг Мае, Пае, Чианг Рае) также можно хорошо отдохнуть. Как и в центе или на юге страны здесь нет повышенной влажности, днем температура составляет 27 тепла, а ночью опускается до 15-10 градусов тепла, как летом в России. По утрам и вечерам, после дневного зноя, чувствуешь себя легко и комфортно. Зима в Таиланде – лучшее время для посещения достопримечательностей и важнейших мест северных провинций. В остальное время года здесь либо очень жарко, либо идут сильные дожди.

Однако зимой есть и определенные неудобства. Например, увеличивается приток туристов, цены на услуги растут, проживание в отелях дорожает. В большей мере это касается гостиниц высокого и среднего класса, в недорогих гостевых домах (гестхаузах) ценовая политика, как правило, не меняется.

В итоге можно сделать следующий вывод. В Таиланде хорошо в зимнее время, если рассматривать погодные условия. Если говорить о ценах и количестве туристов, он не особо привлекателен. Поэтому выбор времени для отдыха – вещь сугубо индивидуальная. Если есть желание насладиться летом без дождей в разгар русской зимы, то лучше приезжать в Таиланд с декабря по март. Если хочется отдохнуть и при этом сэкономить, то выбирайте время с мая по октябрь.

Цены на отдых в Таиланде зимой

В последние дни 2018 цены на туры на разных курортах Таиланда будут следующими.

В Паттайе и Патонге тур с проживанием в номере на двоих в трехзвездочном отеле вблизи от пляжа обойдется не менее чем в 89 000 рублей. В четырехзвездочном отеле – примерно на 20 процентов дороже, в пятизвездочном – дороже в 1,5 раза.

До 24 декабря тур на двоих можно приобрести дешевле, от 60 000 рублей. Цены зимой в Таиланде также зависят от сезона. Самые высокие цены приходятся на конец декабря и начало ноября, после этого они снижаются и держатся на одном уровне всю зиму.

В этой стране не действует система «все включено», поэтому на питание придется потратиться. Хотя стоит отметить, что блюда здесь вкусные и разнообразные, много фруктов и морепродуктов, причем стоят они недорого. Полноценный обед на двоих, в переводе на российскую валюту, может составить около 260 рублей, а стоимость шашлычка – до 40 рублей. К услугам туристов настоящие экзотические блюда: тамаринд, гуаву, тайское яблоко, рамбутан, салаку, цена которым не более 1 доллара за килограмм.

Экскурсии также платные. Но и здесь можно сэкономить, взяв в аренду скутер, и отправиться в интересные места самостоятельно. Стоимость скутера около 300 рублей в сутки.