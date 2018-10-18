Отец виновника трагедии в Керчи рассказал об увлечениях сына

Отец Владислава Рослякова, который в среду, 17 октября, устроил взрыв и стрельбу в керченском колледже, дал показания следователям.

Как сообщил газете «Известия» источник, близкий к следствию, отец в ходе допроса рассказал, что с сыном было тяжело общаться. Подросток ничего не сообщал об учебе. Родитель добавил, что друзей у Рослякова не было. Он отметил, что у сына был один приятель с которым он общался в детстве, но связь с ним оборвалась.

Отец добавил, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием, однако подчеркнул, что юноша был воспитанным и агрессию не проявлял.

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Напомним, что в среду, 17 октября, студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в учебном заведении. В результате, пострадали и погибли люди. Сам Росляков после нападения совершил самоубийство.

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