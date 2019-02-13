Отель «Мидас» приглашает

Отель Мидас новейший гостиничный комплекс, расположенный в центре города. На территории отеля Вас встретит дружественный персонал и приятные уютные номера. Номерной фонд отеля составляет 16 номеров, рассчитанных на единовременный прием до 40 человек.

У нас Вы найдете комфортабельные большие номера рассчитанные как на семью из 4 человек, так и уютные 2-х местные номера.

На территории гостиничного комплекса находится кафе, салон красоты, продуктовый магазин, цветочная лавка. Также постояльцам гостиницы предоставляется бесплатная охраняемая парковка с видеонаблюдением.

Для гостей предусмотрено множество дополнительных услуг, приветливый персонал всегда готов прийти на помощь и ответить на любые вопросы.

Кафе «Мидас» предлагает своим гостям не только вкусную кухню, приятное обслуживание и незабываемую атмосферу, но и такую услугу как проведение вашего торжества. В нашем кафе можно организовать юбилей, свадьбу, день рождения, провести корпоратив и просто хорошо провести время. К вашим услугам уютный зимний зал вместимостью до 40 гостей и летняя площадка – до 100.

C 8:00 до 11:00 порадуем вас завтраками, а с 12:00 до 15:00 по будням проходят бизнес-ланчи.

Мы ждем вас с 8_00 до 23_00 по адресу ул. Советская 4 «Мидас».