Отказались от попыток продать: что будет с керченским судном «Норд»?

В Украине больше не будут выставлять на торги конфискованное керченское судно «Норд». Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

«Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества, Национальным агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами, а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях», — отметили в Национальном агентстве.

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В Украине уже трижды пытались продать керченское судно «Норд», выставляя на электронные торги, однако три раза они не состоялись. Последняя попытка была предпринята киевским властями 11 февраля, но из-за того, что никто из шести участников не сделал гарантийного взноса, снова провалилась.

В свою очередь, представитель судовладельца Анна ШЕВЕЛЕВА указала, что работа по возвращению крымского сейнера будет продолжена.