Откроется ли в Керчи «Магнит»?

Жители Керчи жалуются на стремительно растущие цены. В редакцию часто поступают вопросы, будут ли в городе строить универсам «Магнит», известный своими низкими ценами?

К сожалению, пока «Магнит» открывать не собираются ни в Керчи, ни в других регионах Крыма. Новость подтвердила Ольга Наумова — генеральный директор одного из огромнейших российских ритейлеров «Магнит».

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Магазин «Магнит» осуществляет свою деятельность в 64 субъектах Российской Федерации и хочет работать везде, однако, открытие в новых регионах – не простой, трудоемкий процесс. Увы, конкретных планов пока нет.

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