Откровения с клиническим психологом проекта «2 месяца жизни с Нимфеей»

Этот видеоотзыв Елены Михайленко говорит о непростой и значимой работе с клиническим психологом — Татьяной Ермаковой.

Да, мы знаем, что всем нашим участницам тяжело опять и опять поднимать «больные» темы, находиться в них и пребывать в «раздавленном» состоянии.

Но без этого, без принятия, проработки нет пути «Дальше», возможно есть «бегство», где временно кажется что комфортно и можно и так жить. Но на качестве жизни это очень сильно отражается.

«2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ» помогает каждой участнице разобраться в лабиринте жизненного пути каждой и найти выход в новую- другую жизнь.

Больше отзывов участниц о проекте и работе с психологами здесь: https://vk.com/kerch_kosmetologia

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