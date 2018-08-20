Откровения с клиническим психологом проекта «2 месяца жизни с Нимфеей»

Этот видеоотзыв Елены Михайленко говорит о непростой и значимой работе с клиническим психологом — Татьяной Ермаковой.
Да, мы знаем, что всем нашим участницам тяжело опять и опять поднимать «больные» темы, находиться в них и пребывать в «раздавленном» состоянии.
Но без этого, без принятия, проработки нет пути «Дальше», возможно есть «бегство», где временно кажется что комфортно и можно и так жить. Но на качестве жизни это очень сильно отражается.
«2 месяца жизни с НИМФЕЕЙ» помогает каждой участнице разобраться в лабиринте жизненного пути каждой и найти выход в новую- другую жизнь.
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