Открытый Крымский мост: вид с крепости «Керчь»

Журналист КерчьИНФО — человек многофункциональный. Отправился ты в выходное нерабочее время на развлекательное мероприятие, а принес оттуда два репортажа. А все потому, что журналистика — не работа, а стиль жизни.

Открытие Крымского моста, произошедшее буквально пару дней назад, всколыхнуло не только весь город, полуостров или страну, но и весь мир. Именно поэтому мы не смогли пройти мимо величественной конструкции, в постройку которой не верили сотни и тысячи людей.

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Однако уже сегодня каждый, кто сомневался, может убедиться, что Крымский мост — настоящий! По гладким и ровным дорогам транспортного перехода через Керченский пролив проехали уже тысячи россиян.

Наблюдая за высящимися белоснежными арками, разрезающими голубое крымское небо, испытываешь невероятно трепетное чувство. Полюбуйтесь «Стройкой века» и вы.

Крымский мост. Фото 19.05.2018

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