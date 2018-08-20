Отмена роуминга по всей России не коснется Крыма

Отмена роуминга по всей России, о котором уже долгое время обещают операторы никак не коснется Крыма. Об этом рассказал РИА Новости Крым замминистра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Максим ЯКОВЛЕВ.

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В первую очередь это связанно с тем, что официально российских операторов официально не существует в Крыму.

Чуть ранее сообщалось, что операторы «большой тройки» (МТС, Билайн и Мегафон) начнут отмены роуминга по всей России. К примеру Билайн первый сделал это, а Мегафон планируют отменить плату за входящие звонки уже к 1 сентября и только МТС на данный момент не дает точной даты отмены роуминга, но обещает сделать это в ближайшее время.

«Крыма это не касается. На один из этих операторов не работает в Республике, поэтому у нас также действует их роуминговые соглашения с нашими операторами… Напомню, что в начале лета все операторы снизили стоимость на звонки для Крыма. Это сделали и наши локальные операторы, и материковые немного понизили свои тарифы», — пояснил Максим ЯКОВЛЕВ.

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