Отношение крымчан к некоторым сферам обслуживания улучшилось

Показатели удовлетворенности населения оценивались по таким критериям, как организация транспортного обслуживания, качество автодорог, водо-, тепло-, электро- и газоснабжение. Об этом говорится на официальном сайте Правительства Республики Крым.

За минувшие четыре года показатели удовлетворенности крымчан работой дорожного,жилищно-коммунального хозяйства и транспорта возросли на 10,3%. Как сообщает министерство внутренней политики, информации и связи Крыма, такие данные получены по итогам опроса населения с использованием IT-технологий. Опрос проводился с 1 января по 31 декабря 2018 года.

Тем не менее, респонденты отметили и недостатки в этих сферах обслуживания населения. Так, при оценке качества автодорог, указывалось неудовлетворительное состояние дорожного полотна, отсутствие организованных стоянок транспортных средств и тротуаров, ненадлежащий ремонт автодорог.

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«Полученные результаты интерактивного опроса будут учитываться при принятии руководством республики решений, направленных на повышение качества результативности работы органов местного самоуправления, учреждений и предприятий, и при социально-экономическом планировании развития муниципальных образований», — говорится в сообщении Правительства Республики Крым.

Пройти опрос можно, пройдя по указанной ссылке на официальном сайте Правительства РК, либо в личном кабинете на Портале государственных услуг РФ. Опрос является анонимным и принять участие в нем можно не более двух раз в год.