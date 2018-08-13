Ремонт дорог в Керчи доберется до улицы Полевой

Керчане жалуются на ужасное состояние дороги и отсутствие освещения на улице Полевой. Об этом написал житель города на сайте iGrajdanin.

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Дорога на улице Полевая находится в «убитом» состоянии уже довольно долгое время, хотя дорогой это очень сложно назвать. Она славиться не только состоянием, а вернее отсутствием дорожного полотна, но еще и отсутствием хорошего освещения и крышек от канализационных люков.

«Дорога в ужасном состоянии, помимо того, что нет на данный район никакого общественного транспорта, так и тротуара фактически нет! Зато есть круглый год лужи, камыши и грязь, а зимой добавляются наросты льда. По улице отсутствует освещение!», — написал возмущенный пользователь сайта.

У начальника управления ЖКХ города Керчи Вячеслава Олеговича КАРПОВА, журналисты КерчьИНФО узнали, что дорога на улице Полевая будет отремонтирована, как и 14 других дорог по всему городу.

«Проектируются улично-дорожные работы на 15 улицах. Полностью с ливневкой и строительством новой дороги, освещением и тротуарами», — рассказал КерчьИНФО Вячеслав Олегович.

КерчьИНФО напоминает, что на данный момент улицы с «убитыми» дорогами активно чинятся по всему городу. Так, например, недавно закончились работы по замене дорожного полотна на улице Шлагбаумской и на данный момент работы ведутся на улице Льва Толстого.

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