Отслеживание посылок с помощью надежного сервиса

Идти в ногу со временем — это здорово. Современные технологии значительно упрощают нашу жизнь, и не пользоваться их «дарами» было бы в корне неправильно. Виртуальный шопинг — одно из множества изобретений, получивших всенародное признание и продолжающих набирать обороты. Делать покупки в интернете стало не только модным и удобным, а еще и очень выгодным занятием. Чего только стоит китайский Алиэкспресс, буквально фонтанирующий разнообразными скидками, распродажами и прочими акциями.

Логично, что с ростом популярности этой и многих других зарубежных торговых площадок возникает и необходимость отслеживания посылок в процессе доставки. Поскольку транспортировка нередко растягивается на несколько недель, то трудно оставаться невозмутимым и держать нервы под контролем.

Чтобы скрасить период ожидания, шопоголикам рекомендуется воспользоваться услугами сервиса ГдеПосылка. Сайт был создан специально для поиска отправлений в интернете по трекинг-номеру — уникальному идентификатору, присваиваемому каждому заказу после передачи в руки перевозчика. Отслеживание посылок осуществляется следующим образом.

На основной странице ресурса можно увидеть адресную строку для ввода трек-кода интересующей покупки. После получения запроса система делает обработку и выдает на экран всю информацию по товару, начиная от пункта отправки и заканчивая последним сортировочным центром, пройденным по ходу доставки. И самое главное, все отчетные данные отображаются на русском языке, что особенно важно в тех случаях, когда транспортировкой занимаются иностранные курьерские службы.

Для удобства пользователей в рамках сервиса существует еще один вариант отслеживания посылок — автоматический. После регистрации на сайте открывается доступ к дополнительным опциям, после чего можно привязать к личному аккаунту свой электронный ящик. Как только товар поменяет очередной статус пересылки, на емейл будет отправлено соответствующее уведомление. Если же продолжать использовать ручной поиск, то нужно помнить, что количество запросов в сутки ограничено.

Также ресурс GdePosylka предлагает вниманию пользователей полноценный онлайн-справочник индексов России, в котором представлена полезная сопутствующая информация — адреса, телефоны и прочие данные о перечисленных отделениях связи. Сервис совершенно бесплатен и воспользоваться им может любой желающий!

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