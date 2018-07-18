Отзыв о поездке в Москву из Керчи в двухэтажном автобусе

Путешественники поделились своим отзывом о поездке в двухэтажном автобусе из Керчи в Москву с журналистами КерчьИНФО.

Исходя из текста и приложенных к нему фото, путешествие запомнилось людям надолго, но не с хорошими эмоциями. Места для багажа нет, кондиционера нет, колени упираются в кресло соседа.

Читайте: Керчанка жалуется на водителя автобуса №5

«Если вам предложат проехаться на автобусах ООО «Автобусная компания столичная» в Крым и назад — не соглашайтесь, даже если вам приплатят за это. В кассах славного города Керчь врут про комфорт в двухэтажной колымаге. Водилы понабрали передачек до Москвы столько, что нет места для оплаченного багажа. Кондиционер отсутствует. Коленки упираются в кресло соседа. И вот так нам предлагают ехать 22 часа до Москвы». — пишет пассажирка компании.

Также эту запись девушка опубликовала на своей странице в Instagram.

Отзыв о поездке на автобусе из Керчи в Москву

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.