Отзыв от КерчьИНФО: доставка еды «Вкусно ем»

Внедрение в городскую сферу обслуживания — уже сложившаяся традиция журналистов сайта КерчьИНФО. Под видом «тайного покупателя» или ревизора мы посещаем керченские кафе, магазины, салоны красоты и другие объекты города. А потом — пишем независимый отзыв.

На этот раз мы попробовали что-то новенькое. Вместо походов по кафе и ресторанам в суете рабочего дня мы решили протестировать доставку еды. Среди многообразия керченских доставок мы выбрали одну — ту, которая объединяет сразу три организации.

Итак, встречайте. Доставка еды «Вкусно ем». Работники компании очень кстати поместили свой флаер в почтовый ящик одного из сотрудников редакции.

Доставка еды «Вкусно ем» — это комплексная организация. На сайте vkysnoem.com.ru можно заказать еду из «Жар-Пиццы», «Твоей Веранды» и «ИНКИ БАРа». Короче говоря — на любой вкус.

Первое, что бросается в глаза, — удобство интерфейса сайта. Здесь все интуитивно понятно и поделено на категории: «Пицца», «Салаты», «Супы»… Цены — разные: можно пообедать и за 200, и за 700 рублей. Все зависит от вашего кошелька.

Удобно, что на сайте можно посмотреть состав блюд, граммовку, фото и блюда, которые отлично дополнят ваш выбор. Например, к рыбе или мясу предлагают овощи. Все продумано до мелочей.

После небольших раздумий и изучения довольно разнообразного меню мы определились с тем, что будем есть на обед.

Сразу признаемся, редакция у нас немаленькая. Поэтому и еды пришлось заказывать много. К тому же, у каждого свои гастрономические предпочтения и желания. Так что раз устраиваем обзор — пробуем много и, надеемся, вкусно.

В итоге обед редакции сайта КерчьИНФО получился таким:

семейная пицца «Каприччиозо» (765 рублей) и пицца «Тар-тар» (395 рублей) от «Жар-Пиццы»;

курник с курицей, яйцом, грибами и нежным сыром (395 рублей), уха черноморская (275 рублей) и мидии в белом соусе (395 рублей) из «Твоей Веранды»;

шашлык из свинины (495 рублей) и теплый салат Биф (435 рублей) из «ИНКИ БАРа».

Извините, но мы были голодные 🙂

Кстати, осуществить заказ предельно просто: формируем корзину, заполняем анкету и отправляем заказ. Готово!

Но давайте ближе к делу.

Заказ обещали доставить в 14:10. Мы, голодные и уставшие, сидели в ожидании. Телефон зазвонил в 14:15 — приехал курьер. Опоздали на 5 минут, но это не страшно.

Молодой человек оказался довольно приветливым и дружелюбным. Приехал на фирменной машине и в фирменной футболке. Даже сфотографировать себя разрешил. Все хорошо!

Важно! Пиццу достали из термобокса. Да и в целом весь заказ приехал горячим.

Ароматы — волшебные! Аппетит пробуждается мгновенно.

Развернули пакеты, разложили заказ — заняли весь стол.

Начинаем пробовать.

Семейная пицца «Каприччиозо» — сытная, вкусная и огроооомная! Грибы, ветчина, колбаски, сыр, соленые огурчики и маслины — классическое и беспроигрышное сочетание.

Пицца «Тар-тар» понравилась меньше. Блюдо, прямо скажем, на любителя. Довольно яркий вкус болгарского перца и своеобразный соус. Но пицца была горячей и ароматной.

Курник с курицей, яйцом, грибами и нежным сыром — одним кусочком блюда можно заменить обед. Понравился всем!

Уха черноморская приготовлена из трех видов рыбы: ставрида, кефаль, барабуля. Особенно порадовали специи и наваристый бульон.

Мидии в белом соусе — блюдо, принадлежащее высокой кухне. Вкусно и необычно. Мидии, грибы, стручковая фасоль, вкусный сливочный соус — настоящее объедение.

Шашлык из свинины. Что может быть вкуснее мяса с ароматом дымка? По-моему, лишние комментарии не нужны. В порции 3 шашлычка. Мягчайшее мясо отлично дополняют овощи на гриле. К шашлыку прилагался и соус: томатный, немного острый, но отлично дополняющий мясо (по правде говоря, этот соус мы даже с курником и пиццей пробовали есть).

Теплый салат Биф — мой личный фаворит. Сочные и ароматные овощи-гриль с дымком, очень (ну очень!) вкусное мясо, приготовленное на углях, и зеленый салат.

К салату шел горчичный соус. Тоже немного необычный и странный на вкус. Обошлись без него.

Стоит отметить, что к еде прилагался набор из салфеток, зубочисток и приборов. Салфеток, честно признаемся, для такого большого заказа оказалось маловато.

Итого. Еда оказалось вкусной и сытной, все приехало горячим (пиццу «Тар-тар» заказывайте, если любите болгарский перец и необычные соусы). Обслуживание — приятное и дружелюбное. Цены — весьма разнообразные. Доставка — почти вовремя (простим погрешность в 5 минут). Комплектация — не хватило салфеток.

Мелкие недостатки компенсируются главным достоинством — большими и горячими порциями вкусной еды.

Стоит ли заказывать у «Вкусно ем»? Наше мнение — однозначно да.

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