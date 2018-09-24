Отзыв от КерчьИНФО: пекарня «Б О Н O»

Сегодня в Керчи начала работать новая пекарня-кондитерская «Б О Н O». Первыми дегустаторами стала команда КерчьИНФО.

В редакции КерчьИНФО был очень сладкий день. К нам пришли с большим подарком. В честь своего открытия новая пекарня «Б О Н О» презентовала нам всевозможные сладости, чтобы мы смогли оставить честный и независимый отзыв.

Нам привезли — тертый пирог с черной смотродиной, зефир с черной смородиной, торт «С любовью», капкейки с ликером «Бейлиз», эклеры классические, эклеры с фундуком, капкейки с черной смородиной и медом, имбирные пряники, шоколадные капкейки с апельсиновой начинкой и ганашем, печенье «Спорт», печенье «Шоколадные трещинки» с медом и шоколадом, капкейки ванильные с шоколадным кремом, карамель на палочке классическая, карамель с цукатами и трубочки со сгущенкой.

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Первое, что хотелось бы отметить — оформление. Все очень красиво и оригинально. Больше всего нас порадовал тот «С любовью» в виде буквы «К» (потому что для КерчьИНФО). Букву украсили живыми цветами. Все стебелечки завернуты в полиэтиленовую пленку.

О вкусах, конечно, не спорят, но мы все же обсудили и поставили свои оценки каждому сладкому презенту. Уверенную пятерку получили — тертый пирог с черной смородиной, трубочки со сгущенкой, имбирные пряники, капкейки с апельсиновой начинкой и ганашем, печенье «Спорт» и торт «С любовью», печенье «Шоколадные трещинки» с медом и шоколадом.

Высшую оценку карамели на палочке поставили младшие сотрудники редакции КерчьИНФО — наши дети.

Капкейки с ликером «Бейлиз» — сам кекс и творожный крем вкусные, но ликер показался нам слишком специфическим. Не всем понравился горький привкус и запах спиртного. Скажем так — начинка на любителя.

Эклеры получили разную оценку. Кому-то все понравилось, другие делали замечания. Глазурь на эклерах — горький шоколад, который тоже не всем по вкусу. Но это тоже лишь субъективное мнение.

Зефир с черной смородиной — выглядит потрясающе. Нежная розовая подушка покорила всех. Возможно, после съеденного количества сладостей мы не смогли оценить зефир по достоинству. Показалось, что он слишком сладкий. Поэтому мы решили спрятать зефир в холодильник и попробовать его завтра на редакционной летучке за чашечкой кофе.

Команда КерчьИНФО благодарит пекарню «Б О Н O» за сладкий день и хорошее настроение.

Пекарня «Б О Н О» в Керчи

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