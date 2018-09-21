Отзыв от КерчьИНФО: суши-бар «Кабуто»

В Керчи открылся новый суши-бар и редакция КерчьИНФО не могла пропустить это событие. Мы решили пополнить базу отзывов на сайте КерчьИНФО.

Итак, суши-бар «Кабуто» расположился в центре города по улице Советской. Найти его не составило труда. В доме номер 26 на цокольном этаже.

Интерьер и атмосфера в суши-баре «Кабуто»

Несмотря на то, что бар расположился на цокольном этаже, здесь вполне достаточно света. Он не напрягает и вполне вписывается в атмосферу. Всего в «Кабуто» два зала. Один светлый с ширмами, второй поменьше, но не менее красивый — в темных цветах и с яркой барной стойкой.

Интерьер удивляет своей простотой и одновременно оригинальностью. Роспись на стене, бамбук, умеренная и ненавязчивая подсветка.

Меню в суши-баре «Кабуто»

Ассортимент нас удивил и порадовал. Помимо японской кухни здесь есть пицца, традиционные и многими любимые салаты, десерты и различные напитки – безалкогольные коктейли, соки, вода, фрэши, лимонады, кофе и чай.

Мы заказали пиццы — «Маргарита» и «Охотничья». Вкусно, но удивило наличие колбасы в «Маргарите» — классический вариант подразумевает только сыр и томаты.

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Попробовали теплые роллы — «Ёта Сяке», «Ёта Унаги», «Ёта Калифорния». Оригинальные роллы — «Филадельфия с тунцом», «Филадельфия с лососем», «Унаги лайт» «Футоэби», и несколько видов «Калифорнии».

Нет смысла писать о каждом блюде отдельно, нам понравилось все. Рис не слишком вязкий, но и не рассыпается. И важные момент — соевый соус не разбавлен до состояния «подсоленная коричневая вода».

Вывод для себя мы сделали: мы точно еще не раз вернемся сюда за вкусными роллами. Команда КерчьИНФО рекомендует суши-бар «Кабуто»!

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