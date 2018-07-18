Оздоровительный сезон в Керчи для детей продолжается

В ходе аппаратного совещания при главе администрации города Керчи начальник управления образования Виктор ДАХИН доложил о проведении оздоровительного сезона 2018 года. Об этом пишет официальный сайт администрации города Керчи.

Особое внимание уделяется льготным категориям детей.

Администрацией города Керчи на летний оздоровительный период было выделено 4 178 000 рублей. Это позволило обеспечить детей льготных категорий двухразовым питанием в лагере дневного пребывания.

За июнь 2018 года в муниципальном образовании города Керчи функционировало 17 лагерей дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений. В них было оздоровлено 1055 детей и в том числе 172 ребенка, которые попали в тяжелые жизненные ситуации.

В дальнейшем планируется обеспечить всеми формами оздоровления и отдыха не менее 70% детей.

Кроме этого, Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым организовывает в июле 2018 года профильную (военно-спортивную) смену для оздоровления детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и МВД.

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