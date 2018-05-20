Озеро Чокрак станет современной туристской зоной

Согласно ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», в районе озера Чокрак (Ленинский район, поселок Курортное) появится современный туристско-рекреационный кластер. Программой предусмотрено обустройство местной инфраструктуры.

Так, здесь будут реализованы 4 проекта: газопровод, очистные сооружения, электроподстанция (с сетями и трансфрматорными пунктами) и пешеходная зона.

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Газопровод село Войково -поселок Курортное

Реализация данного проекта планируется на 2018-2019 гг. (причем в 2018 г. будут выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации, а в 2019 г. — непосредственные строительно-монтажные работы). Общая протяженность газопровода составит 16,7 км. Сметная стоимость строительства — 236 409 000 рублей.

Очистные сооружения с системой разводящих коллекторов (поселок Курортное)

Реализация данного проекта планируется на 2018-2020 гг. (причем в 2018-2019 гг. будут выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации, а в 2020 г. — непосредственные строительно-монтажные работы). Объект планируется сдать в декабре 2020 г. Сметная стоимость строительства — 740 320 000 рублей.

Электроподстанция 110 кВт, сети электроснабжения и трансформаторные подстанции (поселок Курортное)

Реализация данного проекта также планируется на 2018-2020 гг. (причем в 2018-2019 гг. будут выполнены работы по подготовке проектно-сметной документации, а в 2019-2020 гг. — непосредственные строительно-монтажные работы). Объект планируется сдать в декабре 2020 г. Сметная стоимость строительства — около 663 000 000 рублей.

Пешеходная зона между морем и озером Чокрак

В 2020 г. планируется проведение работ по подготовке проектно-сметной документации, а также непосредственных строительно-монтажных работ. Сметная стоимость строительства — 687 180 000 рублей.

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