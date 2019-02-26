Памятник «Парус» в Керчи рассыпается на глазах (ФОТО)

Всего два года назад была проведена реставрация мемориального комплекса, на который было потрачено почти 20 000 000 рублей.
Председатель местной общественной организации ТОС «Эльтиген» Юрий КОВАЛЕНКО и жители Героевки бьют тревогу: памятники и мемориалы в поселке разрушаются на глазах.
Редакция КерчьИНФО связалась с Юрием КОВАЛЕНКО, который рассказал, что знаменитый мемориальный комплекс «Парус» находится в плохом состоянии.
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«С памятника отваливаются буквы, сыпется штукатурка. Буквы с памятника стали сыпаться буквально сразу после проведенной реставрации. Мы с жителями поселка периодически их «подклеиваем» на место, но этого недостаточно», — говорит КОВАЛЕНКО.
Вопрос о состоянии памятников в Героевке будет подниматься на совещании Общественного совета в ближайший четверг.