Памятную дату освобождения Ленинграда от блокады отметили в Керчи (ФОТО)

Ко дню 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Керчи прошли торжественные мероприятия и наградили ветеранов.

Вчера утром керчане возложили цветы к звезде города-героя Ленинграда на горе Митридат. Почтить память о погибших мирных жителей блокадного Ленинграда и защитниках города-героя пришли представители администрации и депутатского корпуса города, а также ветераны Керчи.

Память о ленинградцах, умерших от холода и голода, перенесших страшные муки и страдания, и героев, защищавших город ценой собственной жизни, почтили минутой молчания.

Читайте: Ветерану ВОВ из дома на Набережной установили кондиционер: как решают проблему

Не забывают в Керчи и о жителях нашего города, переживших блокаду Ленинграда. Памятные медали «В честь 75-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады» были вручены блокадникам – Евгении Александровне ПРОШИНОЙ и Михаилу Федотовичу КОЛЬЧЕНКО.

Памятную дату освобождения Ленинграда от блокады отметили в Керчи (ФОТО)