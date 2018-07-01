Парки и скверы Керчи

Керчь — это не только город двух морей или город красных бордюров. Каждый керчанин знает, что мы с вами живем еще и в городе скверов и парков, где так приятно отдохнуть в тени деревьев в знойный летний день.

Редакция КерчьИНФО собрала для своих читателей список всех зеленых уголков нашего города.

Сквер Славы в Керчи

Самый центральный из всех скверов и парков города. Для туриста его посещение — обязательный пункт в программе знакомства с Керчью, а для керчан — возможность прогуляться в самом оживленном уголке нашего города, отдохнуть на скамейке с видом на фонтан, древний храм Иоанна Предтечи и отметить памятные даты у вечного огня… В общем, тут всегда есть, чем заняться. А на площадке у театра им. Пушкина часто проходят интересные массовые мероприятия для детей и взрослых.

Комсомольский парк

Находится чуть дальше от центра, но и до него легко добраться пешком, неспешно гуляя по городу. Это одна из самых обширных зеленых зон Керчи, простирающаяся от улицы Кирова до улицы Генерала Петрова. В глубине парка расположились памятник комсомолу, в честь которого и появилось название, Дворец пионеров и Храм святого апостола Андрея Первозванного, построенный в XIX веке. Так что для тех, кто окажется здесь впервые, обязательно найдется, на что посмотреть. Кстати, после прогулки в тени деревьев можно перейти через дорогу и продолжить отдыхать на любимом керчанами пляже «Черепашка».

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Сквер Володи Дубинина

Еще один уютный уголок в центре города прямо за улицей Ленина. Туда можно отправиться после прогулки по керченскому «Арбату», чтобы передохнуть от привычного крымского зноя, познакомиться с пионером-героем Володей Дубининым, памятник которому установлен в сквере, а затем вернуться обратно на «Ленту» и продолжить познавательную и приятную прогулку по городу.

Сквер воссоединения

У самого берега моря, неподалеку от площади Ленина, вы найдете еще одно тенистое и очень симпатичное местечко — Сквер воссоединения. Он поражает каждого проходящего мимо своими яркими клумбами и разнообразием цветов, а внутри сквера установлен совсем новый памятный знак, посвященный присоединению Крыма к России.

Сквер летчиков

Еще одно любимое керчанами и гостями города место, где можно не только отдохнуть, но и встретиться лицом к лицу с историей нашего героического города. Монумент, давший название парку, посвящен советским летчикам, пожертвовавшим собой во время Великой Отечественной войны. Неподалеку от него расположился другой «памятник», напоминающий керчанам о войне, — аллея «Сирень Победы», высаженная совсем недавно силами неравнодушных горожан, волонтеров и ветеранов.

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Молодежный парк

Самое живописное место района Аршинцево. Именно здесь собираются веселые компании, гуляют мамочки с детьми, отдыхающие и просто все жители этого отдаленного от центра района. Керченская администрация старательно благоустраивает парк, так что сейчас он может похвастаться новой детской площадкой, дорожками, освещением и даже инсталляцией «Я люблю наш парк», с которой так любят фотографироваться керчане. Парк расположен на возвышенности, спустившись с которой можно выйти на дикий пляж, а затем перейти на официальный пляж Аршинцево.

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Приморский парк

Еще один удаленный от центра, но от этого не менее уютный зеленый уголок Керчи. Он расположен в районе Войкова, и из него открывается шикарный вид на Керченский пролив. К несомненным достоинствам парка в весеннее время можно отнести и огромное количество сирени, на весь май превращающее парк в сокровищницу волшебных ароматов.

Сквер Пирогова

И наконец, снова вернемся в центр Керчи — ну улицу Шлагбаумскую. Здесь находится Сквер Пирогова, открытый совсем недавно — всего 9 лет назад. В нем установлен бюст великого врача и скамейки для отдыха, высажены цветы и деревья.

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