Парковая зона на улице Заречной захламлена мусором

На столах, в мангалах и по всей парковой зоне на улице Заречной очень много мусора. Об этом КерчьИНФО стало известно из жалоб пользователей в соцсети Вконтакте (ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ).

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Разместивший запись уточнил, что большинство мусорящих людей приезжают отдохнуть в парк на машинах и с детьми и даже не могут выкинуть мусор в мусорный контейнер, который находится в 20 метров от шашлычной зоны.

«Вот такой свинячий кошмар творится в парковой зоне улицы Заречной. Нет слов для людей, его оставляющих. Внешне глянешь, большинство типа цивилизованные, многие на машинах и с детьми. Как так можно относится к природе, ведь мусорный бак всего в 20 метрах от шашлычной зоны», — возмущается пользователь.

В комментариях к записи люди поддерживают неравнодушного пользователя, разместившего запись, призывая беречь природу и убирать весь мусор за собой.

Фото: группа в социальной сети Вконткте «ПОДСЛУШАНО | КЕРЧЬ »

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