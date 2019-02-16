Паром «Победа», Крымский мост и керченские берега сегодня (ФОТО)

Полюбившийся многим керчанам и гостям города красивый и яркий грузовой паром «Победа» продолжает работу на линии «Керченский рыбный порт – порт Кавказ (24 причал)». Сегодня, 16 февраля, экипаж судна поделился с нами фотографиями утреннего перехода через пролив: родные керченские берега, немного мутное и взволнованное море, густые облака и, конечно, Крымский мост.

Как и раньше, по «традиции» нашей зимы, морякам пришлось ждать, пока стихнет штормовой ветер, чтобы переправить пассажиров и транспорт. Однако, если вспомнить середину февраля 2017 года, когда мороз сковал ледяной коркой Керченский пролив и Азовское море, парализовав движение паромов, можно сказать, что зима в этом году выдалась достаточно щадящая для морских перевозок.

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Несмотря на то, что Крымский мост теперь открыт для легковых и грузовых автомобилей, необходимость в паромных перевозках негабаритного автотранспорта все еще существует. Для оформления билета на паром «Победа» владельцы такого транспорта могут обращаться по телефонам:

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