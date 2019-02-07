Паром «Победа» продолжает работу на линии «Керчь – порт Кавказ»

После освидетельствования и прохождения всех необходимых проверок продолжает работу паром «Победа» на Грузовой паромной линии «Керченский рыбный порт – 24 причал (порт Кавказ)».

Напомним, что до октября 2018 года все грузовые многотоннажные автомобили, а также транспорт с опасным грузом в Крым и на материковую часть России могли попасть только на паромах. С открытием Крымского моста для грузового транспорта количество желающих переправиться на пароме значительно сократилось.

В настоящее время самым быстрым и удобным способом переправить грузовые нестандартные автомобили является паромная линия «Керченский рыбный порт – 24 причал (порт Кавказ)». Данная линия позволяет комфортно переправится в Керчь или в обратном направлении не проезжая много километров по городским улицам и до самой переправы, это также сохраняет целостность муниципальных дорог. Паром самый большой и комфортабельный, что создает дополнительные удобства для водителей.

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Для водителей и транспорта открыты удобные накопительные площадки со всей необходимой для ожидания рейса инфраструктурой. Паром «Победа» может совершать рейсы по согласованному заранее расписанию. Дополнительно можно обсуждать индивидуальный срочный спецзаказ. Паром «Победа» предназначен для перевозок автомобилей с различными опасными грузами и автомобилей с негабаритным грузом, а также спецтранспорт. Грузовая палуба судна вмещает до 20 еврофур.

Оплатить перевозки можно по прямым договорам с судовладельцем, что удобно для юридических лиц и предпринимателей, а также оплатить билет в кассе на 24 причале порт Кавказ.

Заявки на перевозку или оформление договоров можно делать по телефонам:

+7 (978) 131-10-44

+7 (978) 080-96-39

и по почте

pobeda.master@aoproekt.ru