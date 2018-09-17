Парусный фестиваль «Крымский мост» перенесли на весну 2019

Парусный фестиваль «Крымский мост», который планировали начать проводить уже с сегодняшнего дня перенесли на следующий год.
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Фестиваль должен был начаться сегодня и продлиться до 23 сентября, но его решили перенести на май 2019 года.
КерчьИНФО напоминает, что в фестивале должны были принять спортсмены на яхтах, каяках, кайтах, досках для серфинга и т.д. Спортсмены начнут движение одновременно с двух берегов и будут идти друг к другу навстречу рядом с Крымским мостом.