Пассажирский Boeing выкатился за полосу и загорелся в Сочи (ВИДЕО)

Пассажирский Boeing, летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Boeing приземлился со второй попытки, но экипаж не смог удержать лайнер. Причины случившегося пока не уточняются.

Сообщается, что самолет после посадки врезался в ограждение, после чего загорелся. Пожар возникший от удара потушили в течении 20 минут. Пассажиров эвакуировали.

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Число пострадавших в результате возгорания Boeing 737 увеличилось до 18 человек, среди них трое детей, сообщается на сайте Минздрава.

Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося, по факту ЧП возбудили уголовное дело.

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