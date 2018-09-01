Пассажирский Boeing выкатился за полосу и загорелся в Сочи (ВИДЕО)

Пассажирский Boeing, летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».
Boeing приземлился со второй попытки, но экипаж не смог удержать лайнер. Причины случившегося пока не уточняются.
Сообщается, что самолет после посадки врезался в ограждение, после чего загорелся. Пожар возникший от удара потушили в течении 20 минут. Пассажиров эвакуировали.
Читайте: Самолет с неисправностью совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя
Число пострадавших в результате возгорания Boeing 737 увеличилось до 18 человек, среди них трое детей, сообщается на сайте Минздрава.
Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, авиационные власти и Utair начали расследование обстоятельств случившегося, по факту ЧП возбудили уголовное дело.