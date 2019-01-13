Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт Симферополя после взлета

Вчера вечером вылетевший из Симферополя в Москву пассажирский самолет вынужденно вернулся в аэропорт отправления через час после вылета. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«Рейс N4-534 авиакомпании «Nordwind», выполнявший перелёт по маршруту Симферополь-Москва (Шереметьево) после взлёта из аэропорта Симферополь запросил посадку в аэропорту вылета», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, согласно правилам, в воздухе экипаж перед посадкой вырабатывал оставшееся топливо.
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В аэропорту сообщили, что посадка самолета была произведена в штатном режиме в 20:56. Причины, по которым экипаж решил вернуться в аэропорт отправления, пока не называются.
Авиакомпания уже приняла решение отправить в Симферополь резервный самолет для доставки пассажиров в Москву. Ожидается, что борт прибудет в Крым около 02:00.