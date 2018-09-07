Пена на лужах в Керчи: Армянск здесь не при чём (ВИДЕО)

Вчера в Крыму объявили штормовое предупреждение. В этот же день пошёл первый дождь.

Многие крымчане заметили на улицах своих городов вспенившиеся лужи.

Жители полуострова обеспокоены экологически опасной ситуацией на севере Крыма и возможностью выпадения «кислотных дождей».

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Керчане прислали фотографии и видеоролик в редакцию КерчьИНФО. Их волнует белая пена, образовавшаяся от дождя, и рыжий цвет воды в лужах.

«Сегодня заметила, что лужи после дождя покрылись былой пеной, а вода имеет рыжий цвет. Очень боюсь, что это может быть связано с ситуацией в Армянске. Люди уже разводят панику и говорят про кислотный дождь».

Напоминаем, что вчера пресс-служба МЧС России по Республике Крым сообщила, что с Армянском это не связано, и всё, что происходит на севере Крыма, не касается других районов полуострова.

В социальных сетях самой распространённой версией о причинах пены в лужах является повышение концентрации щёлочи в дождевой воде.

Пресс-служба «Роспотребнадзора» сообщает, что в Керчи проводится мониторинг и никаких превышений не выявлено.

Пена на лужах в Керчи: Армянск здесь не при чём

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