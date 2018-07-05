Пенсионная реформа: реакция парламента Крыма

Госсовет Крыма поддержал проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий». Соответствующее постановление принято на внеочередном заседании крымского парламента. Об этом сообщает издание РИА Новости Крым.

Как отмечает глава Госсовета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ, члены президиума поддержали концепцию, предлагаемую федеральным законом, и рекомендовали поддержать законопроект.

Читайте: Крымский депутат о повышении пенсионного возраста

Напоминаем, что законопроект о повышении пенсионного возраста в середине июня в Госдуму внесло российское правительство. Он предполагает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Переходный период предлагается провести с 2019 по 2034 год, ежегодно увеличивая пенсионный возраст на 1 год.

В настоящее время российские мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.