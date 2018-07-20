Пенсионная реформа:Госдума одобрила законопроект в первом чтении

Одобрен в первом чтении проект закона о совершенствовании пенсионной системы.

В ходе обсуждения Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что накануне профильный комитет принял решение о продлении срока предоставления поправок ко второму чтению с 18 августа до 24 сентября.

Об этом сообщается на официальном сайте Федерального собрания РФ.

«Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам, в среднем на 12 тыс. рублей в год. Это будет означать индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы темпами более, чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было никогда в истории РФ», — подчеркнул Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, добавив, что в 2024 году запланирован выход на размер пенсии неработающих пенсионеров «около 20 тыс. рублей.

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Пенсионная реформа будет внедрятся постепенно. Первыми изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Они получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения – в 2022 году в возрасте 62 лет и 57 лет. Мужчины 1963 года рождения – 65 лет в 2028 году. В 63 года — в 2034 году — женщины 1971 года рождения.

В качестве компенсации кабмин предлагает предусмотреть для всех, кто имеет большой стаж (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин), возможность выйти на пенсию на два года раньше установленной границы.

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