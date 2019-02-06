Перед похолоданием на «Тавриду» поступила дополнительная техника

В связи с ухудшением погодных условий АО «ВАД» поставило на этапы «Тавриды» дополнительную технику для зимнего содержания дороги. Об этом сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

«На сегодняшний день для уборки трассы подготовлено 46 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики, тракторы с щетками и отвалами. По одной новой машине поставлено на базы в Керчи, Феодосии и Белогорске. Мы следим за изменениями погоды и готовы к предстоящему похолоданию», — добавил пресс-секретарь.

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Для обработки дорожного покрытия на производственных базах заготовлено 287 тонн противогололедных материалов, еще 225 тонн хранится на складе. На 190 километрах «Тавриды», по которым открыто рабочее движение транспорта, ведется круглосуточное дежурство, в случае образования наледи на участки будет оперативно выдвинута техника, которая устранит образовавшийся гололед.

АО «ВАД» напоминает, что на «Тавриде» продолжается строительство и действует ограничение скоростного режима. Просим водителей быть бдительными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и не превышать разрешенную скорость, регламентированную дорожными знаками.