Переработка шламов под Керчью: расследование продолжается

После нашего обращения во все заинтересованные инстанции по поводу ситуации с небезопасной перевозкой отходов железорудного комбината под Керчью, в редакцию КерчьИНФО обратился «Камыш-Бурунский железорудный комбинат».

В письме, пришедшем в нашу редакцию, сообщается, что железорудный комбинат «не проводит никаких работ на территории Верхне-Чурбашского хвостохранилища шламов и не имеет никакого отношения к данным работам».

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Также комбинат заявляет, что движение по Дамбе хвостохранилища запрещено, и предприятие не давало никому разрешения на передвижение транспорта по своим гидротехническим сооружениям. Однако местные жители своими глазами наблюдали процесс перевозки опасных отходов в открытых грузовиках. Поэтому вопрос о том, кто таким вопиющим образом нарушает все правила безопасности, пока остается открытым.

Исходя из письма Камыш-Бурунского железорудного комбината, ответственность за состояние дамбы несет собственно комбинат, а за само хвостохранилище — обладатель лицензии на право пользования недрами и добычи сырья ООО «НПП «Геотехника-Керчь». И, если верить официальным бумагам, у всех все в порядке — работы не ведутся, по дамбе никто не ездит. Но на деле жители окрестных домов продолжают дышать смогом вместо чистого воздуха, а их дома и участки продолжают покрываться отходами железорудного производства.

В связи с этим мы собираемся продолжить наше журналистское расследование и направить запрос в компанию, которая занимается транспортировкой отходов шламопереработки, а также обратиться в керченскую прокуратуру для выяснения реальных обстоятельств происходящего.

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